Milano prova il teleriscaldamento “verde”

I dettagli del progetto

Proprio dal condominio in via Balilla prende il nome il progetto che è stato sviluppato da A2A Calore & Servizi S.r.l, e ha ottenuto un finanziamento di 453.933 euro partecipando al bando europeo REWARDHeat. La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'uso dell'acqua sotterranea dei pozzi. Ad essere utilizzati, in questa sperimentazione, sono i pozzi di controllo dell'innalzamento della falda acquifera che si trova all'interno del parco della Resistenza, sfruttando pompe di calore. La società realizzerà la rete sotterranea di teleriscaldamento a temperatura neutrale di 15 gradi.