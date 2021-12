Maxwell condannata, aiutò Epstein nel traffico di minori

Ghislaine Maxwell è colpevole: ha cospirato per anni con Jeffrey Epstein per reclutare e abusare sessualmente di minorenni. Dopo quasi 40 ore di camera di consiglio la giuria ha raggiunto ieri sera il verdetto.

Frattanto, il legale della donna ha dichiarato di essere fermamente convinto dell’innocenza della sua assistita e di lavorare già all’appello. Ghislaine Maxwell rischia decenni di carcere.

I 12 giurati hanno giudicato l’ex compagna di Epstein - milionario morto suicida in carcere dove si trovava con l’accusa di sfruttamento minorile e pedofilia - colpevole di cinque dei sei capi di accusa mossi nei suoi confronti. L’unico su cui è stata graziata è quello di aver adescato una minorenne e di averla fata viaggiare per motivi sessuali.

Il pubblico ministero non ha nascosto la sua soddisfazione per il verdetto. “La strada per ottenere giustizia è stata lunga. Ma oggi giustizia è stata fatta. Voglio ringraziare il coraggio delle ragazze ora donne adulte che hanno deciso di uscire dall’ombra e venire in tribunale. Il loro coraggio e la loro volontà hanno reso questo risultato possibile”, ha commentato Damian Williams.

Il processo a Maxwell - accusata fra l’altro di sfruttamento della prostituzione minorile e abusi sessuali perpetrati su minori, in reati commessi fra il 1994 e il 2004 - si è aperto il 29 novembre e ha visto protagonisti decine di testimoni.

Nel dipingere Maxwell l’accusa non ha mai avuto alcuna esitazione: “è stata il braccio destro di Epstein”, “sapeva bene quello che stava facendo”, ha detto il pubblico ministero nella sua arringa finale, descrivendo come chiave nell’organizzazione criminale del finanziare pedofilo la figura della figlia dell’editore britannico Robert Maxwell proprietario del Daily Mirror e morto nel 1991. La difesa ha cercato invece di far passare la linea dell’inconsapevolezza e di dissociare la donna dalla figura del finanziere.

Ghislaine Maxwell è stata per anni protagonista del jet set internazionale con alcune figure di spicco, dall’ex presidente americano Bill Clinton al principe Andrea, che sta cercando di chiudere in via definitiva l’azione civile avviata nei suoi confronti da Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Epstein.

Per quanto riguarda le accusatrici, quest’ultime si sono dette soddisfatte del verdetto della giuria. “Sono sollevata e grata alla giuria che ha riconosciuto Maxwell colpevole dei suoi reati”, ha affermato Annie Fraser, una delle quattro accusatrici di Epstein che ha testimoniato al processo. “Ha fatto male a molte più donne di quelle che hanno testimoniato. Mi auguro che il verdetto sia di conforto a tutte coloro che ne hanno bisogno”, ha aggiunto.