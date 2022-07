Mary-Sophie Harvey, “Ai Mondiali mi hanno drogata”

Quattro ore di vuoto

Harvey, 22 anni, ha raccontato che “c’è una finestra da 4 a 6 ore” di cui non riesce a ricordare nulla. Quando si è svegliata la mattina dopo aveva il corpo segnato da dozzine di lividi, una costola incrinata e una commozione cerebrale. “Non mi sono mai vergognata così tanto”, racconta la campionessa, “ma non lascerò che tutto ciò mi abbatta”. Dopo l’accaduto, Harvey si è recata in ospedale per delle analisi, dove ha incontrato sia medici che psicologi.