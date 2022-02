Macron in Russia lunedì e in Ucraina martedì

Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in Russia lunedì e in Ucraina martedì. Lo comunica l’Eliseo. Incontrerà Vladimir Putin lunedì a Mosca e successivamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky martedì a Kiev, ha annunciato l’Eliseo.

Popolarità in calo

Intanto Macron perde punti nei sondaggi: mentre si attende a giorni l’annuncio formale dell’ingresso in campagna elettorale del presidente in carica, un sondaggio Ifop per Lci e SudRadio che chiede un pronostico ai francesi sulla vittoria alle presidenziali di aprile, vede il capo dello stato scendere di 6 punti percentuali nel giro di una settimana.