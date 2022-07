Macedonia del Nord e Bulgaria firmano protocollo negoziato Ue

“Il protocollo contiene misure estremamente ambiziose a breve e lungo termine, che in pratica mirano a risolvere molte delle questioni aperte tra i nostri due paesi e i passi concreti che la Macedonia del Nord dovrebbe compiere”, ha detto la ministra del governo dimissionario Ghenciovska in una conferenza stampa dopo la firma.

Ghenciovska ha spiegato al tempo stesso che “Skopje avvierà i negoziati effettivi per l’adesione all’Ue solo dopo aver incluso in costituzione che i bulgari che vivono nella Macedonia del Nord sono cittadini del paese alla pari delle altre nazionalità”. “È noto - ha aggiunto - che nelle sue relazioni bilaterali con la Repubblica della Macedonia del Nord, la Bulgaria non riconosce la sua lingua ufficiale (macedone). Tuttavia, la questione ha aspetti specifici nel contesto degli altri 26 paesi Ue che hanno una loro posizione e non possiamo obbligarli in alcun modo ad accettare la nostra posizione ufficiale”. La ministra ha infine annunciato che il contenuto del protocollo bilaterale firmato oggi tra Bulgaria e Macedonia del Nord sarà reso pubblico martedì prossimo.