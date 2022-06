Maccagno, 15enne ticinese in gravi condizioni

Un grave incidente della circolazione si è registrato ieri sera a Maccagno, a pochi chilometri dal valico di Dirinella. Un’auto con targhe ticinesi, per cause che l’inchiesta degli inquirenti italiani dovrà stabilire, è uscita di strada andando a sbattere contro il muro di una galleria. A bordo c’erano tre persone. Il 15enne, rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, è quello che ha riportato le ferite più gravi ed è stato elitrasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia di Como. Le altre due persone, una donna e un altro minorenne, hanno riportato ferite serie, ma non sono in pericolo di vita e sono stati portati all’ospedale di Varese. Quando è avvenuto l’incidente nella zona c’era un forte temporale.