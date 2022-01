Luce verde a riforma Ema, più poteri per Agenzia farmaco

Via libera dal Parlamento europeo all’accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio Ue per aumentare i poteri dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali.

Stando all’accordo approvato dagli eurodeputati con 655 voti favorevoli, 31 contrari e 8 astensioni, l’Ema sarà meglio attrezzata per monitorare e mitigare le carenze di medicinali e di dispositivi medici vitali e per affrontare le emergenze di salute pubblica. Stando all’accordo saranno inoltre creati due gruppi direttivi, uno per la gestione dei medicinali e l’altro per i dispositivi medici. L’Ema creerà e gestirà una piattaforma europea di monitoraggio delle carenze per facilitare la raccolta dei dati e l’azione congiunta.