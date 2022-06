“Lotteremo contro l’indipendenza di Taiwan”

La Cina combatterà “a tutti i costi e fino alla fine” per impedire a Taiwan di dichiarare l’indipendenza: il ministro della difesa Wei Fenghe, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha sostenuto che “questa è l’unica scelta per Pechino e coloro che vogliono dividere la Cina non avranno sicuramente buona fine”. Wei, all'indomani dell'attacco del capo del Pentagono, Lloyd Austin, sulle attività militare di Pechino “provocatoria e destabilizzante” vicino all’isola, ha aggiunto che “nessuno dovrebbe mai sottovalutare la determinazione e la capacità delle forze armate cinesi di salvaguardare la propria integrità territoriale”.

L’avvertimento agli Usa

Wei ha sollecitato Washington a fermare le azioni finalizzate a “infangare e contenere la Cina”, a interrompere “le interferenze nei suoi affari interni” e a “smettere di colpire i suoi interessi”. Pechino, sull’Indo-Pacifico, “rifiuta con forza le accuse diffamatorie statunitensi” e accusa le strategie americane di “prendere di mira un Paese”, la Cina. “La vera libertà e apertura non è qualcosa di cui qualcuno gode a spese degli altri”, ha aggiunto il ministro, puntando il dito contro i piani degli Stati Uniti in Asia definiti come un tentativo di “costruire un piccolo gruppo esclusivo in nome di un Indo-Pacifico libero e aperto”. Wei, dopo che Austin ha messo in guardia sui rischi di coercizione cinese nella regione, ha respinto ogni addebito usando toni molto forti verso gli Usa, ma rimarcando anche che “il confronto e la divisione non ci porteranno da nessuna parte.” Per questo ha sollecitato una relazione Cina-Usa “stabile”, considerata “vitale per la pace globale”. Lo stesso capo del Pentagono, nel suo intervento, aveva detto di volere tenere aperte “le linee di comunicazione” con i militari di Pechino.