Lombardia, 'ndrangheta infiltra lavori ferrovie

Sistema di incassi in nero

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale italiana, Rete ferroviaria italiana (Rfi), è parte offesa. Nell'ordinanza cautelare è contestata l'associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e bancarotta e ad alcuni arrestati l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, perché con un sistema di incassi “in nero” società riconducibili ai clan, attive tra il Varesotto e Isola Capo Rizzuto (Provincia di Crotone, Calabria), avrebbero sostenuto affiliati detenuti e le loro famiglie. Alcuni “componenti” dell’associazione per delinquere hanno “agevolato la ‘ndrina, facente capo alla ‘locale’ di Isola Capo Rizzuto, contribuendo al mantenimento finanziario dei detenuti e dei loro familiari” e “procurando falsi contratti di assunzione per far ottenere benefici premiali a soggetti colpiti da provvedimenti giudiziari”, scrive il procuratore facente funzione di Milano, Riccardo Targetti, in un comunicato relativo al blitz della Gdf di Milano e Varese che oggi ha portato a 15 arresti, undici in carcere e quattro ai domiciliari.