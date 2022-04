Lo scarto Macron-Le Pen si riduce ulteriormente

Zemmour non molla

“Sono in corsa, sarò al secondo turno”, insiste dal canto suo il polemista di estrema destra, Eric Zemmour, nonostante i sondaggi lo diano ormai molto distante da Macron e Le Pen, lanciati verso una riedizione della loro sfida di 5 anni fa al ballottaggio. Invitato negli studi di France 2, Zemmour ha per la prima volta accennato all’ipotesi di candidarsi alle politiche di giugno se non riuscirà ad arrivare all’Eliseo: “non abbandonerò la gente che mi ha dato fiducia”, mentre la sicurezza esibita finora è sembrata per la prima volta vacillare di fronte alle cifre che lo danno fra il 9 e l'11%. Anche il candidato della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, è nettamente davanti a lui, al di sopra del 15%. In ogni caso, ha sottolineato Zemmour, “la vita politica cambierà se io passo al secondo turno. Se al ballottaggio ci sarà Marine Le Pen, tutto ricomincerà come prima”.