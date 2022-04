Libano, niente più soldi per emissione passaporti

Le autorità del Libano, paese al collasso economico e che ha dichiarato default finanziario due anni fa, non hanno più i soldi per emettere dei nuovi passaporti ai cittadini. Lo ha annunciato nelle ultime ore la Sicurezza generale, l’agenzia governativa che si occupa tra l’altro del rilascio del documento di viaggio. L’annuncio è stato fatto a poche ore dalla diffusione di un sondaggio, elaborato da Arab Barometer, secondo cui circa la metà della popolazione libanese “tenta di lasciare il Libano in cerca di opportunità migliori all’estero”.