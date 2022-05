Le Pen vuole mantenere il ruolo di “primo oppositore”

Le Pen di nuovo sulla scena mediatica

Rimasta discreta dopo la sconfitta nel ballottaggio delle presidenziali, il 24 aprile scorso, Le Pen riappare progressivamente sulla scena mediatica. Ieri sera, per la sua prima intervista dopo il voto su TF1, Le Pen, si è mostrata convinta che otterrà la maggioranza nelle elezioni di giugno. “La vera questione”, ha detto, “è quale opposizione” per Macron. Per lei, i francesi “hanno già un pochino scelto piazzandomi al secondo turno” il 24 aprile, con il 41,5% delle preferenze e “non vogliono” questa opposizione rappresentata dalla Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) condotta da Mélenchon, che difenderà - ha sostenuto - “il burkini in piscina”, “regolarizzerà i clandestini”, “aumenterà le tasse” e “disarmerà la polizia”.