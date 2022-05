“Lavrov delirante su Hitler ebreo”

Durante la trasmissione “Zona Bianca”, in onda ieri sera su Rete4, rispondendo a una domanda, Lavrov aveva affermato che il fatto che Zelensky sia ebreo non impedisce all’Ucraina di essere un Paese nazista. “Che il presidente Volodymyr Zelensky sia ebreo non ha alcun significato. Secondo me anche Hitler aveva origini ebraiche”.