La Thailandia legalizza la coltivazione della cannabis

La Thailandia ha legalizzato la coltivazione e la vendita della cannabis, rimuovendo la marijuana dalla lista degli stupefacenti proibiti. L’uso ricreativo rimane vietato, ma da oggi sarà possibile per i privati coltivare fino a sei piante di cannabis in casa, dopo essersi registrati presso le autorità. Anche le aziende potranno coltivare la marijuana, ottenendo una licenza.

“Opportunità di guadagno”

I ristoranti potranno offrire piatti che contengono cannabis, anche se mantenendosi sotto il livello dello 0,2% di THC, e le cliniche la potranno prescrivere più liberamente come terapia. “È un’opportunità per le persone e per lo Stato di guadagnare dalla marijuana e dalla canapa”, ha affermato il vice primo ministro e ministro della Sanità thailandese, Anutin Charnvirakul, come riporta la Bbc. La Thailandia è il primo Stato del Sud-Est asiatico ad adottare una politica del genere. Nel 2018, era stata il primo Paese nel continente a permettere l’uso terapeutico della cannabis.

Solo per i thailandesi

L’entrata in vigore della legge che depenalizza la produzione, la distribuzione e il consumo a scopi curativi è stata anche accompagnata dal rilascio di circa 3mila detenuti che scontavano sentenze relative alla marijuana, riferisce il Bangkok Post. Secondo la nuova legge, la coltivazione di cannabis è permessa solo ai thailandesi e dietro registrazione presso le autorità, e le autorità hanno fatto capire che il consumo personale in privato sarà anche permesso. Fumare marijuana in pubblico rimarrà punibile con una pena di fino a tre mesi di reclusione e una multa di 25mila baht (700 euro).