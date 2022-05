La Svizzera dice “No” a un arresto richiesto dall’Italia

La notizia è ripresa in queste ore dalle principali testate italiane: le autorità giudiziarie svizzere hanno negato la consegna all’Italia di un imprenditore romano, presente nel nostro Paese, su cui pende un’ordinanza di custodia in carcere per tentata estorsione alla società proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria di Milano. Secondo quanto riferito dalla stampa italiana, poco più di una decina di giorni fa la Svizzera avrebbe negato l’esecuzione dell’arresto dell’uomo, come richiesto dalla Procura di Milano, in quanto questo tipo di reato non è punibile con il carcere all’interno della Confederazione.