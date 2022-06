“La scelta alle singole donne”

La sentenza della corte suprema statunitense continua a far discutere. I colleghi di Ticinonews hanno contattato Markus Krienke, professore di filosofia moderna ed etica sociale per avere un’analisi della questione.

Ciò che comporta la decisione

Per Krienke innanzitutto è importante specificare che “non è stato proibito l’aborto in tutti gli Stati Uniti”. È più preciso dire che “l’aborto è stato defederalizzato”; saranno cioè i singoli stati a decidere la legislazione in materia. Verosimilmente, ci si attende che circa 26 stati introdurranno leggi molto restrittive o, addirittura, un divieto totale.