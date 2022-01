La Russia vieta l’ingresso a diversi funzionari Ue

Mosca ha vietato l’ingresso a diversi funzionari dell’Unione europea. Lo ha reso noto oggi la diplomazia russa in un comunicato, specificando che si è trattato di una risposta a una politica di “assurde restrizioni unilaterali” da parte di Bruxelles.

La reazione da Bruxelles

L’Unione Europea “deplora” la decisione di Mosca di aggiungere un certo numero di funzionari dell’Ue a un elenco di persone a cui è stato vietato l’ingresso in Russia. “Questa decisione manca di qualsiasi giustificazione legale e trasparenza, e incontrerà una risposta adeguata”, ha affermato in serata un portavoce dell’Ue in una nota.