“La Russia potrebbe attaccare”

Secondo BoJo, il presidente Vladimir Putin “deve capire che vi sarebbero penalità severe da pagare” per Mosca in questo scenario, mentre i Paesi Nato devono “continuare a rafforzare le frontiere orientali” dell’alleanza e a “lavorare insieme per dare sostegno economico e difensivo” a Kiev. Stando alla nota di Downing Street, i leader hanno peraltro concordato che, laddove Putin dovesse imprimere “una de-escalation”, resterebbe aperta una via alternativa per favorire la quale si sono impegnati a “raddoppiare gli sforzi nei prossimi giorni”. Intanto anche il Foreign Office ha invitato i cittadini britannici in Ucraina a lasciare il Paese, per la crescente tensione con la Russia, mentre ci sono ancora mezzi di trasporto commerciali disponibili. Inoltre si sconsigliano tutti i viaggi in Ucraina.