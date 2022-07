“La Russia è una potenza imperiale coloniale”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della sua missione diplomatica in Africa, ha accusato la Russia di essere “una delle ultime potenze imperiali coloniali”, dopo la decisione di Vladimir Putin di avviare una “guerra territoriale” in Ucraina. “La Russia ha lanciato un’offensiva contro l’Ucraina, è una guerra territoriale che pensavamo scomparsa dal suolo europeo, è una guerra da inizio XX/o secolo, se non XIX/o secolo. E parlo su un continente (l’Africa, ndr.) che ha subito gli imperialismi coloniali”, ha deplorato Macron, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Cotonou, in Benin, con l’omologo del Paese Patrice Talon. “La Russia - ha insistito il leader francese - è tra le ultime potenze imperiali coloniali”, che ha deciso di “invadere un Paese vicino per difendervi i propri interessi”.