La Nra elogia il “buon samaritano”

Negli Stati Uniti è ormai conosciuto come il “buon samaritano”: così la polizia di Greenwood, nell’Indiana, ha definito il 22enne Elisjsha Dicken, che ha sparato e ucciso l’uomo che aveva aperto il fuoco in un centro commerciale locale, uccidendo tre persone.

La Nra, potente lobby statunitense delle armi, non ha quindi perso tempo, salutando come un “eroe” Dicken. “Lo diciamo di nuovo: l’unico modo per fermare un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola”, ha scritto la Nra sul suo account Twitter.