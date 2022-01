“La nostra priorità è fermare Putin”

Gli oligarchi di Vladimir Putin non avranno “un posto dove nascondersi” con le nuove sanzioni del Regno Unito. Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica Liz Truss parlando con Skynews della crescente tensione al confine tra Russia e Ucraina. “La nostra priorità numero uno è dissuadere Vladimir Putin dall’intraprendere quell’azione”, ha detto parlando dell’eventualità che Mosca decida per l’intervento militare.

Per questo “siamo pronti a schierare altre truppe in Estonia e stiamo fornendo supporto aereo e altre armi di difesa all’Ucraina. Per assicurarci che sia nella migliore posizione possibile se Vladimir Putin dovesse tentare un’incursione”, ha sottolineato Truss annunciando che la prossima settimana saranno imposte sanzioni ancora più dure che “prendano di mira quegli interessi russi che hanno rilevanza per il Cremlino”.