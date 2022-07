La Nasa vuole continuare a lavorare con la Russia

“Vogliamo continuare a lavorare con la Russia”

“Sono stati buoni partner, come lo sono tutti i nostri partner, e vogliamo continuare la collaborazione per far funzionare la stazione spaziale fino alla fine del decennio”, ha sottolineato la direttrice del progetto Iss per la Nasa parlando dei rapporti con i russi. Gatens ha spiegato di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte di Mosca sulla volontà di lasciare il progetto nel 2024. “Non abbiamo ricevuto alcuna parola ufficiale dal partner in merito alla notizia di oggi”, ha detto.