“La guerra avvicina la Svizzera all’Ue”

Winfried Kretschmann, ministro presidente del Land tedesco del Baden-Württemberg, vuole impegnarsi personalmente per la Svizzera a Bruxelles. L'aggressione russa dell'Ucraina, secondo lui, porta a un avvicinamento tra la Confederazione e l'Unione europea (Ue).

“Stati europei più vicini”

In un'intervista pubblicata oggi sui giornali dell'editore Tamedia, il capo del governo del popoloso e prospero Land al confine con la Svizzera, si è detto convinto che la guerra in Ucraina porterà gli Stati europei ad avvicinarsi. Ha aggiunto che questo è già evidente nel caso della Gran Bretagna. Il 73enne ecologista sottolinea che la guerra ha modificato le priorità. Nelle relazioni tra la Svizzera e l'Ue, si tratta di mettere una pietra sulle posizioni del passato e ricominciare da capo. Con la politica del confronto, guerra in primis, il clima generale è cambiato.