La giornalista russa sarebbe scomparsa

La giornalista russa, Marina Ovzyannikova, è ormai diventata simbolo della resistenza in questo conflitto. Ieri sera, lo ricordiamo, è entrata negli studi televisivi durante il principale telegiornale del canale più popolare russo, il Channel One, con un cartellone scritto a mano in cui si leggeva: “Non credete alla propaganda, vi stanno mentendo”. Le reazioni non si sono fatte attendere e poco dopo anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha ringraziato personalmente la donna per il suo coraggio.

Un video in cui si racconta

Prima del gesto aveva registrato un video in cui la 44enne si presenta che poi è stato condiviso praticamente in tutto il mondo. Suo padre, ha spiegato, è ucraino mentre sua mamma è russa. “Ho lavorato in questi anni per Channel One promuovendo la propaganda di Putin”, spiega la reporter nel filmato. “Sono molto pentita di quello che ho fatto negli anni. Mi vergogno di aver permesso la diffusione di bugie tramite la televisione. Ho permesso che il popolo russo fosse trasformato in un popolo zombie”. E ancora: “Siamo stati zitti quando sono iniziati gli attacchi alla Crimea nel 2014, e ancora siamo stati zitti quando il Cremlino ha avvelenato Navalny. Stiamo continuando a guardare questo regime senza dire niente e adesso che il mondo ci ha voltato le spalle, dieci generazioni future non saranno in grado di lavare via la vergogna di una guerra fratricida”.