La giornalista di Al Jazeera è stata uccisa da forze israeliane

Colpi israeliani

“I colpi che hanno ucciso Abu Akleh e ferito il suo collega Ali Sammoudi provenivano dalle forze di sicurezza israeliane e non dal fuoco indiscriminato di palestinesi armati, come inizialmente affermato dalle autorità israeliane”, ha detto ai giornalisti a Ginevra la portavoce dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Ravina Shamdasani. “È profondamente inquietante che le autorità israeliane non abbiano condotto un’indagine penale”, ha proseguito Shamdasani spiegando che “noi dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite abbiamo concluso il nostro monitoraggio indipendente sull’incidente”. La funzionaria dell’Onu ha aggiunto che le informazioni provengono dall’esercito israeliano e dal procuratore generale palestinese.