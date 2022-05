La Gioconda imbrattata con una torta

Non poteva che suscitare lo stupore dei presenti il gesto di un giovane attivista per la salvezza del pianeta, o presunto tale, che ieri ha preso di mira la celebre “Gioconda” di Leonardo al Louvre di Parigi. Secondo le testimonianze di alcune presenti, l’uomo si sarebbe avvicinato alla “Monna Lisa” su una sedia a rotelle e coperto da una parrucca e da un cappellino, prima di scagliare contro il dipinto più celebre del mondo una torta.

L’attentato “allo zucchero” non dovrebbe avere danneggiato il quadro, protetto da uno spesso vetro blindato. L’episodio non è stato ripreso da video o foto, ma sui social pullulano le immagini del quadro di Leonardo da Vinci con il vetro che lo protegge imbrattato di bianco, probabilmente crema o panna, e di un addetto del Louvre che lo pulisce.

Il video In un video postato si vede l’imbrattatore che viene scortato (a piedi e non in carrozzina) dai collaboratori del Louvre. Mentre si allontana dal quadro, il giovane continua a gridare le sue ragioni. “Artisti, pensate alla Terra!”, lo si sente urlare in francese. “Ci sono persone che stanno distruggendo il pianeta”.

Obiettivo sensibile

Il celebre sorriso enigmatico della Gioconda è stato già oggetto di attacchi da parte di visitatori. L’ultimo risale al 2011, quando una donna russa in stato di alterazione scaraventò una tazza di tè contro il quadro quale gesto di protesta per non avere ottenuto la nazionalità francese. La tazza non fece danni, infrangendosi contro il vetro di protezione. Ben più pericoloso del tè fu invece quanto utilizzato da un folle nel 1956, che contro la Monna Lisa lanciò dell’acido, danneggiando la parte inferiore del quadro. Un annus horribilis per la Gioconda: sempre nel 1956, un pittore boliviano scaraventò una pietra contro il capolavoro, causando dei piccoli danni.