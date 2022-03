La Francia ripensa alla mascherina

Di fronte alla risalita dei contagi per Covid-19 in Francia, come in altri paesi, il presidente Emmanuel Macron - interrogato ieri dalla tv M6 - non ha escluso un ritorno della mascherina all'interno, non più obbligatoria dal 14 marzo in Francia. “Sarò trasparente - ha detto Macron - se le cose dovessero peggiorare, anche se sarà durante le elezioni, sono il presidente e farò tutto quello di cui c'è bisogno per proteggere in modo proporzionato”.