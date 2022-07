La Croazia adotterà l’euro

Il Consiglio dell’Ue ha adottato gli ultimi tre atti giuridici necessari per consentire alla Croazia di introdurre l’euro il primo gennaio 2023, fissando il tasso di conversione tra l’euro e la kuna croata a 7,53450 kuna per 1 euro.

Il cambio corrisponde all’attuale parità centrale della kuna nel meccanismo di cambio (Erm II). Lo annuncia il Consiglio in una nota.

Malgrado l’inflazione e la crescita del debito pubblico dovute a pandemia e invasione dell’Ucraina l’economia croata è rimasta abbastanza simile a quella degli altri paesi dell’euro, riporta il Financial Times. La croazia spera in questo modo di beneficiare di un tasso di cambio più stabile e migliori rating. Il paese sarà il primo membro ad accedere all’eurozona dopo la Lituania nel 2015, e lo farà con il Pil pro capite più basso del blocco, che si attesta sui 14’000 euro nel 2020.