La Cina non molla la presa su Taiwan

La Cina sembra ancora convinta di voler usare la forza contro Taiwan e la guerra in Ucraina non la dissuaderà. Ne è convinto il capo della Cia, Bill Burns. “La nostra sensazione è che non si tratta di ‘se’’ la Cina invaderà Taiwan, ma quando”, ha detto il numero uno dell’Agenzia parlando all’Aspen Security Forum. Nel frattempo, il presidente statunitense Joe Biden ha detto che parlerà al telefono con il presidente cinese Xi Jinping entro i prossimi dieci giorni. Lo riferisce la Cnn. “L’esercito pensa che sia una cattiva idea”, ha invece spiegato Biden rispondendo ad una domanda dei giornalisti al seguito sull’eventualità che la Speaker della Camera Nancy Pelosi possa visitare Taiwan.

Visita Usa a Taipei

Secondo il Financial Times Pelosi dovrebbe recarsi a Taiwan il mese prossimo, in quella che sarebbe la prima visita di una speaker della Camera dei rappresentanti americana nell’isola in 25 anni. La democratica doveva recarsi a Taipei in aprile ma la visita era stata rimandata a causa del Covid. L’ultimo speaker della Camera a visitare Taiwan era stato Newt Gingrich nel 1997.