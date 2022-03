“L’Ucraina è a un bivio. Si sta riproponendo il problema delle relazioni internazionali di questa area post sovietica, che è quello tra integrità territoriale e un nuovo tipo di sovranità limitata”. Così Giorgio Cella, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano commenta l’attuale conflitto armato. “Stati come Ucraina e Georgia, che hanno chiare aspirazioni verso Occidente, non riescono a trovare una piena libertà e sovranità, perché la Russia ha un piede militare in queste nazioni”. La questione di una potenziale adesione alla Nato e all’Ue di questi Paesi è un tema che ha a che fare anche “con la democrazia e con il tipo di istituzioni e di vivere sociale che si ha all’interno di uno Stato”. Aderire all’Ue e alla Nato è una scelta “di potersi collocare geopoliticamente dove si vuole, come ogni Stato sociale dovrebbe poter fare”.