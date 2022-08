L’FBI perquisisce la villa di Trump in Florida

L’intervento dell’Fbi, autorizzato dal dipartimetno della Giustizia, è iniziato attorno alle 10.00 di mattina di lunedì (le 16.00 ora svizzera) ma la notizia è emersa solo in serata dopo l’annuncio dello stesso ex presidente, che ha parlato di persecuzione politica. L’irruzione, ha scritto il tycoon in un lungo comunicato, “è un attacco alla candidatura alle presidenziali del 2024 (non ancora annunciata)”. Trump ha indicato nei “democratici radicali di sinistra” i mandanti di quello che ha definito un atto da “Paese del terzo mondo”. “Questi sono tempi bui per la nostra nazione: la mia bella casa, Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un folto gruppo di agenti dell’FBI. Hanno persino fatto irruzione nella mia cassaforte!”, ha detto. E ancora: “Dopo aver lavorato e collaborato con tutte le principali agenzie governative questo raid non annunciato nella mia residenza non era né necessario né appropriato”.