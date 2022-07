“L’Europa si prepari allo stop totale del gas russo”

Il vertice d’emergenza Ue

Le nazioni Ue discuteranno i piani per l’inverno in un incontro d’emergenza il 26 luglio, in una corsa verso l’approvvigionamento di riserve di gas sufficienti a superare l’apice della domanda di riscaldamento ed energia. L’industria ha avvertito che l’inverno potrebbe essere ancora più difficile se Mosca interrompe i flussi, date le limitate alternative per l’importazione.