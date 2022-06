L’Austria abolisce la vaccinazione obbligatoria

Il governo austriaco ha reso noto che annullerà la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus, pochi mesi dopo una legge in tal senso. La misura - la prima nell’UE - è entrata in vigore all’inizio di febbraio e i primi controlli erano stati programmati per metà marzo, con multe fino a 3600 euro per coloro che rifiutavano di vaccinarsi.