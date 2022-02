L’Australia riapre i confini ai turisti (vaccinati)

L’Australia riaprirà i suoi confini ai turisti completamente vaccinati dal 21 febbraio. Lo ha annunciato il primo ministro Scott Morrison, ponendo fine ad alcune delle restrizioni di viaggio più rigide e più longeve al mondo.

Riapertura dopo due anni

“Sono passati quasi due anni da quando abbiamo deciso di chiudere i confini”, ha detto Morrison. “L’Australia - ha chiarito - riaprirà le frontiere a tutti i titolari di visto dal prossimo 21 febbraio”. Il primo ministro Scott Morrison ha fatto l’annuncio lunedì poche ore dopo che il comitato per la sicurezza nazionale del governo è stato informato sugli ultimi consigli sanitari.

Doppiamente vaccinato

Morrison ha affermato che la mossa sarebbe un gradito impulso per il settore del turismo che ha subito una flessione a causa del virus e della perdita di visitatori stranieri. “So che l’industria del turismo non vede l’ora”, ha detto ai giornalisti a Canberra. “La condizione è che devi essere doppiamente vaccinato per venire in Australia. Questa è la regola. Ci si aspetta che tutti lo rispettino”. Il ministro degli affari interni Karen Andrews ha affermato che i titolari di visto che non sono completamente vaccinati richiederanno comunque un’esenzione e saranno soggetti ai requisiti di quarantena statali e territoriali pertinenti.

La situazione migliora

“Siamo stati molto attenti a guardare l’impatto, in particolare quando l’Omicron ha colpito il Paese”, ha detto. Esperti sanitari avevano precedentemente indicato che la situazione del virus in Australia stava migliorando, con i casi di Omicron in tutto il paese.