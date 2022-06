Kinder denunciata per salmonellosi

Dopo le pizze surgelate di marca Buitoni, la cioccolata Kinder: la procura di Parigi ha annunciato oggi l'apertura di una nuova inchiesta su un possibile scandalo sanitario, dopo le denunce di contaminazioni alla salmonellosi legata al consumo di prodotti Kinder fabbricati in uno stabilimento di Ferrero in Belgio.

Ancora un’inchiesta alimentare

Secondo l’agenzia France Presse, che oggi rivela la notizia, l’inchiesta preliminare per “truffa aggravata con rischi per la salute umana”, “oltraggio involontario all’integrità fisica” e “messa in pericolo della vita altrui” è stata aperta il 25 maggio scorso. Questa nuova inchiesta sulla sicurezza alimentare arriva dopo quella nei confronti delle pizze surgelate di marca Buitoni, commercializzate dal gruppo svizzero Nestlé, che sono all'origine di gravi casi di contaminazione di bambini da batteri Escherichia coli.