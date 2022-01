Kazakistan, Nazarbayev sollecita sostegno a governo

Il portavoce Aidos Ukibay ha dichiarato su Twitter che Nazarbayev sarebbe in “contatto diretto” con il presidente Kassym-Jomart Tokayev, che Nazarbayev stesso ha scelto come suo successore dopo le dimissioni nel 2019. Nazarbayev - ha indicato il Unkiby - “invita tutti a radunarsi attorno al presidente del Kazakistan per superare l’attuale sfida e garantire l’integrità del Paese”. Ha anche esortato a non diffondere “informazioni consapevolmente false e speculative”, probabilmente riferendosi alle voci non confermate secondo cui Nazarbayev sarebbe fuggito dal paese.