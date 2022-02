Kabul, attentato aeroporto compiuto da un solo kamikaze

Fu un singolo attentatore suicida dell’Isis a compiere l’attentato all’aeroporto di Kabul che lo scorso 26 agosto uccise 13 soldati americani e 170 civili, e non ci furono complici che spararono sulla folla che cercava di lasciare la capitale occupata dai talebani. Sono le conclusioni di un rapporto del Pentagono, che contraddice quindi le informazioni iniziali dei comandanti Usa secondo cui militanti spararono sugli afghani in fuga. Lo scrive il New York Times.