Johnson e Modi firmano un patto di difesa e sicurezza

L’India e il Regno Unito hanno firmato un nuovo trattato di “partnership estesa di difesa e sicurezza”. Il patto è stato siglato dal premier indiano, Narendra Modi, e da quello britannico, Boris Johnson, che oggi è in visita a New Delhi. I due Paesi, hanno detto i due premier in conferenza stampa, hanno un “interesse condiviso” nel mantenere la regione Indo-Pacifica “aperta e libera” e la nuova partnership costituisce un “impegno decennale”.

“Amicizia mai così solida”

Johnson è stato ricevuto questa mattina a New Delhi da Modi a Rashtrapati Bhavan, la residenza ufficiale del premier indiano, accolto dalla Guardia d'Onore. Questa è la seconda giornata della visita ufficiale di Johnson in India, iniziata ieri in Gujarat. Johnson ha ringraziato Modi “per la fantastica accoglienza. Non credo - ha detto - che sarei stato accolto in questo modo in nessun altro Paese del mondo”. E ha aggiunto: “È un momento eccezionale per le nostre relazioni di amicizia e partnership, mai state così solide”.