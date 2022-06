La mascherina torna d’attualità in Italia. L’obbligo di indossarla fino a settembre sui mezzi pubblici, così come negli ospedali e nelle case di cura, è sulla bozza del decreto che oggi voterà il Consiglio dei ministri. Elena Bonetti, ministra per la famiglia, ha inoltre detto che “per l’obbligo delle mascherine sugli aerei sono in corso verifiche tecniche”.