Italia, SOS siccità al Nord

La situazione di siccità “è in peggioramento”: “in alcuni territori non piove da 110 giorni” e in decine di Comuni di Piemonte e Lombardia “sono già in azione le autobotti per l’approvvigionamento di acqua”.

Sorgenti sparite

“I serbatoi locali afferiscono infatti a sorgenti che non ci sono più“, ha dichiarato all’agenzia di stampa italiana ANSA Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po - Ministero italiano transizione ecologica (AdPo-MiTe), dopo l'allarme già lanciato nei giorni scorsi dall'Osservatorio sulla siccità, che tornerà a riunirsi martedì 21 giugno.

Emergenza siccità: agricoltura a rischio

Con il fiume Po in secca, è ufficialmente crisi idrica, come non si vedeva da 70 anni in Italia. La situazione è drammatica: senza acqua, è a rischio fino al 50% della produzione agricola e zootecnica del Bacino padano, tra i più importanti d'Italia, ma l'emergenza coinvolge anche famiglie e industrie dell'area, con l'ipotesi di razionamenti, compreso il comparto turistico, ora in piena stagione balneare. A lanciare l'allarme ieri è stata Cia - Agricoltori Italiani, secondo cui in tutto il Paese si è a un punto di non ritorno e serve un intervento rapido per realizzare una vera rete di nuovi invasi e laghetti, diffusi sul territorio, per l'accumulo e lo stoccaggio di acqua in caso di siccità.

La situazione in Ticino

“Durante l’inverno e l’inizio della primavera abbiamo avuto grossi problemi – ha spiegato Sem Genini, segretario agricolo dell’Unione Contadini Ticinesi a Radio3i- perché per 4-5 mesi non ci sono state precipitazioni.” “Nelle ultime settimane, continua Genini, abbiamo avuto delle piogge intermittenti non troppo forti che hanno fatto bene al terreno.” “Adesso è arrivata la canicola e se dovesse continuare per un mese sarebbe grave.” “Per il momento, conclude, non ho comunque sentito di grossi problemi legati alla mancanza d’acqua”.