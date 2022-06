Italia, scontro tra moto: due morti

Due persone sono morte in un incidente che ha visto coinvolte due moto sulla strada statale 27 del Gran San Bernardo, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine italiane. La strada è chiusa al traffico a Saint-Rhémy-en-Bosses. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

“Il traffico in direzione della Svizzera è temporaneamente indirizzato al Traforo del Gran San Bernardo”, fanno sapere dall’Azienda nazionale delle strade (Anas). Per la circolazione proveniente dalla Svizzera è invece previsto il transito sul raccordo autostradale del T2 con rientro sulla statale 27 al km 19,800. Il personale dell’Anas e le Forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena ripristinate le condizioni per la regolare transitabilità.