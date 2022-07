Italia, pedaggi verso il rincaro

In questo periodo il rincaro dei prezzi tocca tutti i settori. Dalla benzina agli ortaggi, fino ai caselli autostradali. In Italia, dopo un blocco tariffario di 4 anni, è infatti previsto un incremento dell’1.5% dei pedaggi autostradali che potrebbe entrare in vigore già nel corso del mese di luglio.

La decisione spetterà alle autorità competenti

Autostrade per l’Italia, in un comunicato stampa, afferma che è in corso un’istruttoria in sede ministeriale e dunque, come specificato dall’Amministratore Delegato Aspi Roberto Tomasi, non ancora deliberata dalle Istituzioni preposte.