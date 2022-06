Italia, oggi non si decolla

24 ore di sciopero totali. Almeno 230 voli cancellati. Oltre 350 mila -secondo le stime- i passeggeri toccati. Sono i numeri dello sciopero odierno del trasporto aereo in Italia.

A Milano i disagi maggiori

Per 24 ore i dipendenti del centro di controllo d’area di Milano incroceranno le braccia. A comunicarlo l’Ente nazionale per l’assistenza al volo italiano che nel comunicato stampa precisa come siano state le sigle sindacali UGL-TA e UNICA ad aver indetto l’azione di sciopero. “Saranno comunque garantite – viene specificato nella nota – le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.” Negli aeroporti lombardi di Malpensa e Linate, dalle 8 alle 20, saranno invece i controllori di volo a scioperare.

Le altre compagnie a terra

EasyJet, Ryanair, Volotea, Ita Airways, Wizz Air, Air Malta e Crewlink. Oggi saranno soprattutto i dipendenti di queste compagnie aeree low cost a protestare contro il taglio degli stipendi e contro la mancanza di acqua e cibo per l’equipaggio.

“Se non arriveranno segnali concreti da parte di Ryanair questa sarà solo la prima azione di sciopero”

Filt Cgil e Uiltrasporti hanno annunciato in una nota che per colosso delle compagnie low cost quella odierna potrebbe essere solo la prima di una serie di “giornate a terra”. Il Motivo? “Tra le questioni aperte il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio” scrivono i sindacati nella loro nota stampa.