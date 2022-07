Italia, i ferrovieri incrociano le braccia

È stato indetto uno sciopero dal personale di Trenord, in Italia. Dalle 03:00 di domenica 10 luglio alle 02.00 di lunedì l’agitazione sindacale, si legge sul comunicato della società italiana, potrà generare ripercussioni al Servizio Regionale, Suburbano e al Servizio Aeroportuale. Nel caso i servizi aeroportuali Malpensa Express non dovessero essere effettuati, specifica Trenord, saranno istituite delle corse sostitutive con autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie, così come tra Stabio e il terminal 1 dello scalo milanese.