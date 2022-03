Italia, diffusione illegale di giornali sui social

Canali Telegram, Facebook, Instagram e Twitter in cui venivano diffusi illegalmente a oltre 500mila lettori quotidiani, settimanali, mensili e riviste specializzate.

L’indagine

Li ha scoperti in Italia il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza al termine di un'indagine condotta con la collaborazione della Federazione italiana editori di giornali (Fieg), che ha messo a disposizione i suoi esperti per le verifiche, assieme alle case editrici delle testate interessate e dei canali social. Al termine degli accertamenti, Il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Roma ha emesso un provvedimento di sequestro che riguarda complessivamente 32 canali social.