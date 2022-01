Italia, con terza dose green pass illimitato

Per coloro che hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti covid il green pass avrà durata illimitata, almeno finché Ema e Aifa non daranno il via libera per la quarta dose. Il decreto attualmente in vigore prevede che a partire da febbraio il certificato 2G avrà una validità di soli sei mesi, creando però problemi con le scadenze.

Un problema con le scadenze

A oltre un anno dall’inizio della campagna vaccinale e a quasi 6 mesi dalla terza dose (la durata della validità del vaccino), molti certificati covid inizieranno a scadere nelle prossime settimane e per questo motivo per coloro che hanno ricevuto il cosiddetto “booster” si è pensato di non porre più un limite alla durata del green pass, il tutto fino all’annuncio della quarta dose.

Situazione scuola

La battaglia al Quirinale sta rendendo difficile la convocazione di un Consiglio dei ministri per modificare le attuali regole di contenimento del virus. Tuttavia grazie al lavoro congiunto fra Palazzo Chigi e il Ministero della Salute si stanno valutando le richieste delle varie Regioni. Fra queste la richiesta di lasciar presenziare in classe gli studenti positivi vaccinati e asintomatici, tuttavia destinata a una bocciatura. Non è inoltre passata inosservata agli occhi del Governo la contraddizione espressa da alcuni presidenti di Regione, i quali inizialmente chiedevano la chiusura delle scuole per tutto gennaio, mentre ora chiedono addirittura un allentamento delle regole di quarantena, permettendo ai ragazzi contagiati di partecipare in presenza alle lezioni