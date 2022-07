Italia, ancora scioperi negli aeroporti

Le rivendicazioni sindacali I lavoratori italiani, sottolineano i sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti, rivendicano “contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose” e “stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge”.

“I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink - sottolineano le due organizzazioni sindacali - che hanno aderito numerosi alle prime due azioni di sciopero, rivendicano contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose, la cancellazione dell’accordo sul taglio degli stipendi introdotto per affrontare un periodo di crisi non più attuale e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge”.