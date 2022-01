Italia, al via oggi l’elezione del capo di Stato

Berlusconi in ospedale Il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte frena su Draghi, auspicando “continuità dell’azione di governo”. Nel centrodestra non c’è accordo su un candidato, dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi. Ieri il Cavaliere si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a dei “controlli clinici periodici, programmati da tempo” e “inseriti in un protocollo standard”, ha scritto in una nota Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi e primario del nosocomio meneghino.

Giovedì si passa alla maggioranza assoluta

Letta, Conte e il segretario di Articolo Uno Roberto Speranza propongono un tavolo per arrivare ad un candidato condiviso tra martedì e mercoledì: giovedì ci sarà il primo voto (sempre che l’elezione non avvenga prima) a maggioranza assoluta, quando la quota di voti che un candidato dovrà totalizzare per diventare capo di Stato scenderà da 673 a 505. Sull’elezione pesa l’incognita coronavirus, ma per gli elettori positivi o in quarantena è stato predisposto un sistema alternativo: potranno esprimere la loro preferenza in un seggio costruito in un parcheggio nei pressi del Palazzo di Montecitorio, dove avviene il voto.