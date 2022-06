Israele-UE, verso l’accordo per l’esportazione del gas

Si va verso l’accordo sull’esportazione del gas israeliano in Ue. Lo ha annunciato il ministero dell'energia israeliano. L'intesa dovrebbe permettere per la prima volta “significative” esportazioni di gas israeliano verso l’UE. L’accordo dovrebbe venir firmato oggi nel corso di una conferenza regionale in programma al Cairo, dove sono presenti la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la ministra israeliana per l'energia Karine Elharrar, che deve incontrare il presidente Abdel Fattah al-Sissi e il ministro egiziano per il petrolio e le risorse minerali Tarek al-Mulla.