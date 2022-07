"Israele tende una mano alla Palestina"

Israele "tende la mano a tutti i popoli del Medio Oriente, palestinesi inclusi, e dice: è tempo che riconosciate che noi non andremo mai via da qui, impariamo a vivere insieme".

Dopo aver definito una "benedizione" gli Accordi di Abramo e quelli dello stesso genere che seguiranno, Lapid ha sottolineato che l’Iran costituisce la minaccia più grande per Israele che farà di tutto per impedire il nucleare di Teheran e che si installi ai suoi confini. Poi ha ammonito: "A tutti quelli che cercano la nostra morte, da Gaza a Teheran, dalle coste del Libano alla Siria, dico: non metteteci alla prova. Israele sa usare la sua forza contro ogni minaccia, contro ogni nemico".

In apertura di intervento, Lapid ha ringraziato Bennett per la sua "dignità e amicizia" e per aver fatto vedere ai cittadini di Israele una settimana in cui c’è stata "un’ordinata transizione tra gente che mantiene gli impegni e crede l’uno nell’altro".